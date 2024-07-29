Драмтеатр отсудил 200 тысяч у омички, продававшей воду с изображением его здания

Омский драмтеатр отсудил 200 тысяч рублей у предпринимательницы, которая продавала питьевую воду с изображением его здания.
Омичка продавала бутилированную питьевую воды под личным брендом с этикетками, на которых было изображение здания Омского драмтеатра, похожее до степени смешения на запатентованный товарный знак. Исключительные права на товарный знак принадлежат театру. Разрешение на его использование у предпринимательницы не было.
«Руководством театра направлено требование на выплату денежной компенсации за незаконное использование зарегистрированного обозначения, а также вынесено предложение о заключении договора на использование изображения здания театра на выпускаемой женщиной продукции, но гражданка отказалась от факта нарушения исключительных прав БУК “Омский государственный академический театр драмы” и от предложения о заключении договора на использование изображения», — отметили в ГУ ФССП по Омской области.
Представители театра обратились с иском в Арбитражный суд Омской области. Суд частично удовлетворил иск и обязал омичку выплатить театру 200 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также компенсировать судебные расходы в размере 10 тысяч рублей.
Приставы предупредили женщину о заведении в отношении нее исполнительного производства и о возможных санкциях за неисполнение решения суда. Омичка осознала, что может ей грозить, и погасила задолженность.