Драмтеатр отсудил 200 тысяч у омички, продававшей воду с изображением его здания

«Руководством театра направлено требование на выплату денежной компенсации за незаконное использование зарегистрированного обозначения, а также вынесено предложение о заключении договора на использование изображения здания театра на выпускаемой женщиной продукции, но гражданка отказалась от факта нарушения исключительных прав БУК “Омский государственный академический театр драмы” и от предложения о заключении договора на использование изображения», — отметили в ГУ ФССП по Омской области.