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Казанцам пообещали увеличить число автобусов на маршруте № 30

С 1 сентября в Казани планируют увеличить число автобусов, курсирующих по маршруту № 30. Об этом со ссылкой на Комитет по транспорту сообщает мэрия столицы РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В исполкоме напомнили, что с 8 июля схему движения автобусов № 2 сократили до ЦУМа, а № 30 был продлен до улицы Привокзальной. Вновь продлевать первый из маршрутов не планируют, однако на втором, чтобы сократить время ожидания, увеличат количество машин.

«Как сообщает Комитет по транспорту, с 1 сентября планируется увеличение количества подвижного состава на маршруте № 30», — говорится в ответе мэрии на предложение пустить автобусы № 2 до Адмиралтейской слободы.

Какие изменения в движении общественного транспорта произошли в Казани с 8 июля, ранее сообщал «Татар-информ».