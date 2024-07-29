Казанцам пообещали увеличить число автобусов на маршруте № 30

В исполкоме напомнили, что с 8 июля схему движения автобусов № 2 сократили до ЦУМа, а № 30 был продлен до улицы Привокзальной. Вновь продлевать первый из маршрутов не планируют, однако на втором, чтобы сократить время ожидания, увеличат количество машин.
«Как сообщает Комитет по транспорту, с 1 сентября планируется увеличение количества подвижного состава на маршруте № 30», — говорится в ответе мэрии на предложение пустить автобусы № 2 до Адмиралтейской слободы.
Какие изменения в движении общественного транспорта произошли в Казани с 8 июля, ранее сообщал «Татар-информ».