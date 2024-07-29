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Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 70-летием

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 70-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Являясь одним из самых известных композиторов современности с неповторимым авторским стилем, Вы снискали любовь и признание многих поколений слушателей, — говорится в поздравлении. — Запоминающиеся мелодии созданных Вами произведений вошли в золотой фонд российской популярной музыки».

Глава государства выразил уверенность в том, что деятельность народного артиста и в дальнейшем будет способствовать развитию культурных связей между братскими народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Игорю Крутому крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих проектов.

Лукашенко Александр