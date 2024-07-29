Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 70-летием

«Являясь одним из самых известных композиторов современности с неповторимым авторским стилем, Вы снискали любовь и признание многих поколений слушателей, — говорится в поздравлении. — Запоминающиеся мелодии созданных Вами произведений вошли в золотой фонд российской популярной музыки».
Глава государства выразил уверенность в том, что деятельность народного артиста и в дальнейшем будет способствовать развитию культурных связей между братскими народами Беларуси и России.
Александр Лукашенко пожелал Игорю Крутому крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих проектов.