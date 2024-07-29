Приметы на Финогеев день: что нельзя делать 29 июля 2024 года

В понедельник, 29 июля, отмечается народный праздник, который имеет два варианты названия — Афиногенов день или Финогеевы зажинки. В церковном календаре — это дата памяти памятью священномученика Афиногена и его десяти учеников.
Что можно делать 29 июля:
- на полях продолжалась жатва, поэтому все как правило работали там до самого вечера;
- после возвращения домой было принято накрыть богатый стол и пригласить друзей;
Что нельзя делать 29 июля:
- просить повышение зарплаты;
- ходить в лес;
- охотиться и ловить рыбу, собирать грибы и ягоды;
- рубить дрова;
- бездельничать;
Народные приметы:
- дождь идет — сыро будет и в ближайшие дни;
- много густого тумана — в лесах много грибов будет;
- теплая погода — урожай будет собран своевременно.