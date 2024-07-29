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Приметы на Финогеев день: что нельзя делать 29 июля 2024 года

В понедельник, 29 июля, отмечается народный праздник, который имеет два варианты названия — Афиногенов день или Финогеевы зажинки.

В понедельник, 29 июля, отмечается народный праздник, который имеет два варианты названия — Афиногенов день или Финогеевы зажинки. В церковном календаре — это дата памяти памятью священномученика Афиногена и его десяти учеников.

Что можно делать 29 июля:

  • на полях продолжалась жатва, поэтому все как правило работали там до самого вечера;
  • после возвращения домой было принято накрыть богатый стол и пригласить друзей;

Что нельзя делать 29 июля:

  • просить повышение зарплаты;
  • ходить в лес;
  • охотиться и ловить рыбу, собирать грибы и ягоды;
  • рубить дрова;
  • бездельничать;

Народные приметы:

  • дождь идет — сыро будет и в ближайшие дни;
  • много густого тумана — в лесах много грибов будет;
  • теплая погода — урожай будет собран своевременно.