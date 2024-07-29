В Челябинске стартует пятый этап гидравлических испытаний: без горячей воды останутся 963 дома

Без горячей воды останутся 963 многоквартирных дома, 55 детсадов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений.
Завершится плановая проверка тепловых сетей 13 августа.
«Испытания тепловых сетей на прочность и плотность пройдут в границах Ленинского, Тракторозаводского, Калининского, Центрального и Советского районов», — говорят в АО «УСТЭК-Челябинск».
При обнаружении «слабых» мест специалисты будут производить ремонт участков теплотрасс. Как отмечают в Управлении ЖКХ, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.
Калининский район с 30.07.2024 по 13.08.2024.
Ленинский район.
Советский район.
Тракторозаводский район.
Центральный район.