В Челябинске стартует пятый этап гидравлических испытаний: без горячей воды останутся 963 дома

При обнаружении «слабых» мест специалисты будут производить ремонт участков теплотрасс. Как отмечают в Управлении ЖКХ, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.