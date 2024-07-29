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Топ-5 новостей в Молдове на 29 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 29 июля 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. В какой ЕС нас тащат: Чем евроинтеграция вредна для Молдовы — мнение.

2. Опять фиаско: Встреча президента Молдовы с диаспорой во Франции прошла не по сценарию — люди задавали прямые вопросы, на которые у Санду не было вразумительных ответов.

3. Почему президент Молдовы не хочет участвовать в предвыборных дебатах: «Она исходит из холодного и жесткого расчета, действует по принципу — “вас много, а я одна” — мнения экспертов.

4. Почему госканал Молдова1 не показал победу дзюдоиста Дениса Виеру на Олимпиаде в Париже: «Зато мы показали эту схватку в записи, у нас даже вышло интервью с нашим чемпионом, не знаю почему румыны не транслировали» — глава «Телерадио-Молдова».

5. Как заработать на малом: В Кишиневе кондуктор выдавал фальшивые билеты — его уличили пассажиры.

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