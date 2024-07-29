Топ-5 новостей в Молдове на 29 июля

4. Почему госканал Молдова1 не показал победу дзюдоиста Дениса Виеру на Олимпиаде в Париже: «Зато мы показали эту схватку в записи, у нас даже вышло интервью с нашим чемпионом, не знаю почему румыны не транслировали» — глава «Телерадио-Молдова».