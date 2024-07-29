Топ-5 новостей в Молдове на 29 июля

2. Опять фиаско: Встреча президента Молдовы с диаспорой во Франции прошла не по сценарию — люди задавали прямые вопросы, на которые у Санду не было вразумительных ответов.
3. Почему президент Молдовы не хочет участвовать в предвыборных дебатах: «Она исходит из холодного и жесткого расчета, действует по принципу — “вас много, а я одна” — мнения экспертов.
4. Почему госканал Молдова1 не показал победу дзюдоиста Дениса Виеру на Олимпиаде в Париже: «Зато мы показали эту схватку в записи, у нас даже вышло интервью с нашим чемпионом, не знаю почему румыны не транслировали» — глава «Телерадио-Молдова».
5. Как заработать на малом: В Кишиневе кондуктор выдавал фальшивые билеты — его уличили пассажиры.