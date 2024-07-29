Алматинцам напомнили о штрафах за костры в горах

«В горах Алматы объявлен IV класс пожарной опасности, поэтому разведение костров в горах запрещено, штраф за нарушение правил пожарной безопасности на территории ГНПП составит порядка 370 тысяч тенге».
Ранее Казгидромет предупредил жителей Алматы. Согласно прогнозу синоптиков, 29 июля в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
30 июля переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, 3−8, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
31 июля переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 28−30 тепла.