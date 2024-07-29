В Омске назвали количество долгожителей, возраст которых превысил 100 лет

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале сообщил, что в преддверии Дня города поздравление от градоначальника получат долгожители в возрасте 100 и более лет. В Омске их насчитывается 70 человек.
Большинство живут в Советском округе — 19, на втором месте Центральный округ — 18. В Кировском и Октябрьском округе живут по 13 омичей старше 100 лет, а в Ленинском их меньше всего — 7 человек.
«Каждый из долгожителей получит подарок и поздравление от моего имени. Также планирую посетить одного из почтенных горожан лично», — рассказал мэр Омска в своём телеграм-канале.
Отметим, что самой пожилой жительнице Омской области исполнилось 107 лет, она проживает в Большереченском районе. Среди мужчин долгожителем стал пенсионер из Омска, которому исполнилось 103 года.