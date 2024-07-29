Пять лесных пожаров потушили за выходные в Иркутской области

На сегодняшнее утро погасили пламя на девяти участках, площадь которых составила 496 гектаров. Шесть из них находилось в Бодайбинском районе и по одному в Катангском, Мамско-Чуйском и Киренском. Сейчас пытаются потушить девять ранее зарегистрированных пожаров. Их общая площадь составила 3720 гектаров. Так пять очагов зарегистрировано в Мамско-Чуйском районе и четыре в Бодайбинском.