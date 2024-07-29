Пять лесных пожаров потушили за выходные в Иркутской области

27 июля, в субботу, потушили пожар в Киренском районе на площади в два гектара. А 28 июля, в воскресенье, погасили пламя в Киренском и Усть-Кутском районе. Там на площади в 3563 гектара разбушевалось три пожара. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
На сегодняшнее утро погасили пламя на девяти участках, площадь которых составила 496 гектаров. Шесть из них находилось в Бодайбинском районе и по одному в Катангском, Мамско-Чуйском и Киренском. Сейчас пытаются потушить девять ранее зарегистрированных пожаров. Их общая площадь составила 3720 гектаров. Так пять очагов зарегистрировано в Мамско-Чуйском районе и четыре в Бодайбинском.
— Всего тушение лесных пожаров 28 июля вели 388 человек с применением 46 единиц техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли четыре легкомоторных самолета и три самолета Ан-2. В передислокации личного состава лесопожарных формирований участвовало два вертолета Ми-8. Общий налет воздушных судов — 34 часа 20 минут, — сообщили в пресс-службе правительства.
В Бодайбинском районе стабилизируется ситуация с задымленностью, причиной которой являлся дым от лесных пожаров, полыхающих на соседней территории в Республике Саха. Дождю уже удалось частично разогнать смог и запах гари.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю в Иркутской области в ДТП погибло восемь человек.