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ГПК сказал, что граждане 11 стран Европы приехали в Беларусь по безвизу за первую неделю

ГПК: граждане 11 стран Европы приехали в Беларусь по безвизу за первую неделю.

Источник: Комсомольская правда

Государственный пограничный комитет рассказал, из каких стран Европы приехали в Беларусь иностранцы за неделю безвизового режима для 35 европейских стран. Подробности в эфире телеканал СТВ озвучил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

По его словам, с 08.00 19 июля 2024 года через пункт пропуска «Брест» проехали 562 иностранца. Он добавил, что преимущественно речь идет о гражданах Польши.

— Однако, кроме них, много граждан Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и других европейских государств, — уточнил официальный представитель Брестской пограничной группы.

Дмитриев уточнил, что в общей сложности это граждане 11 стран Европы, которые в течение первой недели воспользовались безвизом.