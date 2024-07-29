Очередное отключение горячей воды в Новосибирске запланировано на 30 июля

СГК города Новосибирска готовится к очередным гидравлическим испытаниям, которые стартуют 30 июля 2024 года. На этот раз на теплосетях от ТЭЦ-4, Дзержинский вывод, Северо-Восточного вывод (головные участки).
Об этом говорится на сайте ресурсоснабжающей организации.
Отмечается, что работы будут проводить на тепловых сетях по улицам Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.
По данным СГК, горячей воды у абонентов не будет до 12 августа — это максимально допустимый срок.
Испытания проводятся круглосуточно. Людей просят сообщать в организацию или ЕДДС, если они заметят разлив воды. Пешеходов и водителей просят быть аккуратными.