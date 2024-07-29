Новое современное оборудование установят в школах Иркутской области

В Черчетской школе Тайшетского района и в школе № 3 поселка Октябрьский Чунского района появятся новые кабинеты биологии. Они будут оборудованы по всем современным требованиям. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.
«Проект помогает школьникам глубже погрузиться в изучение естественных наук. Надеемся, благодаря этому в будущем ребята будут чаще выбирать делом жизни профессии, специалисты в которых всегда востребованы — врачей, учителей, военных, инженеров, технических специалистов», — подчеркнула вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.
Также новым оборудованием снабжают и другие школы региона. Школы № 6 и № 124 в Шелеховском районе получат 3,5 миллиона для модернизации классов биологии и химии соответственно. Также оборудуют школы в Нижнеудинске, Алзамае и селе Мельница.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за паводков в Нижнеудинском районе разрушены участки дорог.