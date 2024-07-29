Новое современное оборудование установят в школах Иркутской области

В Черчетской школе Тайшетского района и в школе № 3 поселка Октябрьский Чунского района появятся новые кабинеты биологии. Они будут оборудованы по всем современным требованиям. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.