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Новое современное оборудование установят в школах Иркутской области

Обновленные кабинеты биологии появятся в двух школах.

Источник: Комсомольская правда

В Черчетской школе Тайшетского района и в школе № 3 поселка Октябрьский Чунского района появятся новые кабинеты биологии. Они будут оборудованы по всем современным требованиям. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.

«Проект помогает школьникам глубже погрузиться в изучение естественных наук. Надеемся, благодаря этому в будущем ребята будут чаще выбирать делом жизни профессии, специалисты в которых всегда востребованы — врачей, учителей, военных, инженеров, технических специалистов», — подчеркнула вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

Также новым оборудованием снабжают и другие школы региона. Школы № 6 и № 124 в Шелеховском районе получат 3,5 миллиона для модернизации классов биологии и химии соответственно. Также оборудуют школы в Нижнеудинске, Алзамае и селе Мельница.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за паводков в Нижнеудинском районе разрушены участки дорог.