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Самолёты, экстренно севшие в Омске, вылетели до Новосибирска

Из-за непогоды четыре лайнера улетели на запасной аэродром.

Источник: Om1.ru

В пресс-службе Омского аэропорта сообщили, что сегодня четыре самолёта внепланово сели в Омске, которые летели до Новосибирска. Это произошло из-за сильного тумана. Два авиалайнера летели из Москвы, один — из Иркутска, другой — из Санкт-Петербурга.

На данный момент все самолёты уже вылетели в аэропорт Толмачёво.

Ранее синоптики обещали туманы и в Омской области. В ночные часы температура воздуха в регионе будет опускаться до +10 градусов. Днём при этом будет теплее — до +25. Такие перепады температуры сохранятся до конца июля.