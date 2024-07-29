Самолёты, экстренно севшие в Омске, вылетели до Новосибирска

В пресс-службе Омского аэропорта сообщили, что сегодня четыре самолёта внепланово сели в Омске, которые летели до Новосибирска. Это произошло из-за сильного тумана. Два авиалайнера летели из Москвы, один — из Иркутска, другой — из Санкт-Петербурга.
На данный момент все самолёты уже вылетели в аэропорт Толмачёво.
Ранее синоптики обещали туманы и в Омской области. В ночные часы температура воздуха в регионе будет опускаться до +10 градусов. Днём при этом будет теплее — до +25. Такие перепады температуры сохранятся до конца июля.