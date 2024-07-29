Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня

«Сегодня на 6 утра уровень Урала (реки — ред.) составляет 363 сантиметра, это на 3 сантиметра выше неблагоприятного уровня. В данный момент нахожусь в поселке Лесоторговый в районе прорана (траншеи — ред.). Вчера здесь велась большая подготовительная работа, сегодня начнется основная. Техника готова, проран (на дамбе — ред.) должен быть заделан», — заявил он.
В воскресенье вечером Воробьев сообщал, что специалисты уже укрепили дамбу, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков.
Ранее областные власти сообщали, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Приток воды в водохранилище составляет 250 кубических метров в секунду. Сброс составляет 192 кубометра. При этом уровни рек в регионе были ниже отметки неблагоприятных явлений.
В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.