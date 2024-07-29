Река Урал у Орска поднялась выше неблагоприятного уровня

Ранее областные власти сообщали, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Приток воды в водохранилище составляет 250 кубических метров в секунду. Сброс составляет 192 кубометра. При этом уровни рек в регионе были ниже отметки неблагоприятных явлений.