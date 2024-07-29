Куда и зачем переезжают казахстанцы?

субсидия на переезд — единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи; ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта; направление на краткосрочное профессиональное обучение; содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы; выдача сертификатов экономической мобильности.