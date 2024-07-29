Куда и зачем переезжают казахстанцы?

По данным на 1 июля 2024 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4 869 человек, в том числе 1 891 кандас и 2 978 переселенцев. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9483 человека.
В разрезе регионов расселения переселено в Павлодарскую область — 2 036 чел., Северо-Казахстанскую область — 1 163 чел., Костанайскую область — 540 чел., Восточно-Казахстанскую область — 402 чел., область Абай — 362 чел., Акмолинскую область — 285 чел., Карагандинскую область — 43 чел., область Улытау — 38 чел.
В регионы расселения кандасы прибыли из:
Узбекистана — 631 чел., Монголии — 616 чел., КНР — 472 чел., России — 110 чел., других стран — 62 чел.
Из 1 491 трудоспособного переселенца и 944 кандасов трудоустроены 1 288 человек, заняты предпринимательской деятельностью — 111 человек, 1 человек получил грант для открытия бизнеса.
Переселенцы и кандасы были трудоустроены сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др.
Одним из успешных примеров переселения является семья Копбаевых, которая отмечает положительные изменения в их жизни.
«Мы в 2024 году были включены в региональную квоту по переселению. Переехали из города Талдыкоргана Жетысуской области в город Аягоз области Абай» Глава семьи Рауан Копбаев.
Рауан закончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности «Финансы и кредит». По прибытию на новое место жительства он был трудоустроен главным бухгалтером в государственное учреждение.
Супруга Рауана раньше работала офис-менеджером в ТОО «Школа Бастау», а сейчас находится в декретном отпуске. Она прошла обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» и защитила свой бизнес-проект. Летом семья Копбаевых стала обладателем гранта на реализацию новых бизнес-идей в размере 1 млн 476 тыс. 800 тенге для открытия собственного дела.
«Мы давно подумывали занятся разведением перепелок и на полученные деньги мы собираемя приобрести инкубатор, брудер, кондиционер, холодильник, морозильную камеру и систему вентиляции. Мы очень благодарны за такую помощь от государства», — поделился Рауан.
Напомним, в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:
субсидия на переезд — единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи; ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта; направление на краткосрочное профессиональное обучение; содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы; выдача сертификатов экономической мобильности.
Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.