Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанца оправдали по протесту генпрокурора

По протесту генерального прокурора оправдали казахстанца. Детали приговора озвучили Zakon.kz в пресс-службе ведомства 29 июля 2024 года.

Источник: Zakon.kz

Согласно сообщению ведомства, приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст. 190 ч. 1 УК к одному году ограничения свободы.

В частности, Кенжегарин, подав документы в комиссию по легализации, легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.

В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.

«В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество. Тогда как фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

При этом, уточняют специалисты, у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.

При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.

Таким образом, в действиях Кенжегарина нет признаков состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел.

«Верховный суд согласился с доводами протеста генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По кассационному протесту прокурора Верховный суд оправдал Кенжегарина.