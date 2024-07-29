Казахстанца оправдали по протесту генпрокурора

Согласно сообщению ведомства, приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст. 190 ч. 1 УК к одному году ограничения свободы.
В частности, Кенжегарин, подав документы в комиссию по легализации, легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.
В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.
«В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество. Тогда как фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки».
При этом, уточняют специалисты, у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.
Таким образом, в действиях Кенжегарина нет признаков состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел.
«Верховный суд согласился с доводами протеста генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование».
По кассационному протесту прокурора Верховный суд оправдал Кенжегарина.