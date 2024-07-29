29 июля наши спортсмены в Париже выступят в пяти видах спорта

Национальный олимпийский комитет уверен, что золотая медаль Диёры Келдиёровой даст мотивацию нашим соотечественникам, которые будут выступать на ОИ.
В 13:00 начнутся соревнования по дзюдо с участием Мироджона Юлдашева (-73 килограмма) среди мужчин и Шукуржон Аминовой (-57 килограммов) среди женщин.
В 13:40 Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев примут участие в гонках академической гребли.
В 13:50 выступит в сражениях фехтовальщица Зайнаб Дайбекова.
В 14:30 Илья Сибирцев участвует в соревновании по плаванью.
Боксеры начнут бои в 15:05 — Руслан Абдуллаев (-63,5 килограмма) и в 20:05 Баходир Джалолов (+92 килограмма).
На фоне блистательной победы Диёры Келдиёровой итоги других видов спорта пока не такие яркие. Напомним итоги прошедших двух дней соревнований, 27 и 28 июля.
Дзюдоист Достон Рузиев завершил своё участие на летних Олимпийских играх Париж-2024. В первом этапе наш соотечественник вышел на татами против Дилшода Холматова из Украины и в дополнительной минуте упустил шанс.
Дзюдоистка Халима Курбонова успешно завершила свою первую схватку. Курбонова, выступавшая в весовой категории — 48 килограммов, смогла одолеть азербайджанку Лейлу Алиеву и пробилась в следующий круг соревнований. В этом этапе Курбонова выйдет на татами против Тары Бабулфатх из Швеции.
Представительница сборной Узбекистана по академической гребле Анна Пракатень, стартовавшая в 3-й группе предварительного квалификационного этапа, пересекла финишную черту второй по счёту и зафиксировала результат 7:37.80. Благодаря этому показателю Пракатень напрямую пробилась в четвертьфинал состязаний.
20-летняя пловчиха Анастасия Зелинская приняла участие в заплыве на 400 метров вольным стилем и зафиксировала результат 4:31.70, финишировав третьей в своей группе. К сожалению, этого результата не хватило нашей представительнице, чтобы выйти в финал.
Илья Сибирцев завершил своё участие в заплыве на 400 метров вольным стилем. Сибирцев зафиксировал показатель 3:51.52 минуты, но этого оказалось мало, чтобы пробиться в финальный этап. Теперь наш пловец примет участие в заплыве на дистанцию 800 метров, который состоится 29 июля.
Нигина Уктамова начала участие узбекских мастеров кожаных перчаток на летних Олимпийских играх Париж-2024. Уктамова, выступавшая в весовой категории — 54 кг, должна была провести бой против представительницы Египта Йомны Айяд. Однако соперница известила, что не выйдет на ринг. Таким образом, Уктамова без боя прошла во второй круг. Наша боксёрша выйдет на ринг с Чолми Панг из КНДР.
Ольга Забелинская завершила своё участие в индивидуальной велогонке на время. Дистанцию 32.4 километра Забелинская одолела за 43:53.51 минуты. В итоге она заняла 23-е место. Теперь она будет бороться за медали с Яниной Кусковой в программе групповых гонок 4 августа.
К сожалению, удача была не на стороне футболистов. В трудном матче против Египта наши ребята уступили со счётом 0:1. Последний тур в группе отечественная команда проведёт 30 июля против Доминиканской Республики.
В соревнованиях по спортивной гимнастике наивысший балл среди наших соотечественников набрал Абдулла Азимов. В программе многоборья он занял 28-е место с 79.964 очками. Этого не хватило для прямого выхода в финал. Тем не менее Азимов был отмечен как второй резервный спортсмен, претендующий на финал.
Набрав 78.498 очка, Хабибулла Эргашев финишировал 41-м. Расулжон Абдурахимов, выступая на параллельных брусьях, показал 22-й результат с 14.466 очом. К сожалению, ни один из наших ребят не смог выйти в финал в отдельных программах.
Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Сардор Нуриллаев, выступающий в весовой категории — 66 килограммов, в первом этапе вышел на татами против представителя Бразилии Уильям Лимы. К сожалению, наш соотечественник уступил бразильцу и завершил своё участие на ОИ.
Завершился сегодняшний соревновательный день по академической гребле для представителей Узбекистана. Экипаж лёгкой двойки Шахзода Нурматова и Собира Сафаралиева финишировал 5-м в своей группе. С этим результатом наши гребцы примут участие в утешительном заезде.
Мужская сборная Узбекистана по боксу успешно стартовала на летних Олимпийских играх Париж-2024. Среди отечественных мастеров кожаной перчатки Лазизбек Мулложонов (-92 кг) первым поднялся на ринг и провёл бой против итальянца Азиза Мухиддина. Наш соотечественник одержал победу и пробился в четвертьфинал, который состоится 1 августа.