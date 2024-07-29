29 июля наши спортсмены в Париже выступят в пяти видах спорта

Нигина Уктамова начала участие узбекских мастеров кожаных перчаток на летних Олимпийских играх Париж-2024. Уктамова, выступавшая в весовой категории — 54 кг, должна была провести бой против представительницы Египта Йомны Айяд. Однако соперница известила, что не выйдет на ринг. Таким образом, Уктамова без боя прошла во второй круг. Наша боксёрша выйдет на ринг с Чолми Панг из КНДР.