Ученые сказали про восемь мощных вспышек на Солнце — что ждать белорусам

Ученые сказали про восемь мощных вспышек на Солнце, которые произошли в воскресенье, 28 июля, и сообщили, что ждать белорусам и всем жителям планеты, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что первая вспышка случилась в 04.51, а последняя — в 17.22. Отмечается, что их специалисты зарегистрировали в разных группах пятен на Солнце. Что касается самой мощной вспышки, которая близка к классу Х, то ее ученые зафиксировали 28 июля в 04.57. Ее продолжительность составила восемь минут.
Также говорится, что после случившихся вспышек на солнце, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до уровня R2 (речь идет про умеренный уровень). Исходя из мониторинга космической погоды, четыре вспышки из восьми сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.
В период названных явлений врачи советуют метеозависимым людям бережнее относиться к своему здоровью, избегать стрессов, переутомлений, тяжелых физических нагрузок.