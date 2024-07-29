Ученые сказали про восемь мощных вспышек на Солнце — что ждать белорусам

В сообщении говорится, что первая вспышка случилась в 04.51, а последняя — в 17.22. Отмечается, что их специалисты зарегистрировали в разных группах пятен на Солнце. Что касается самой мощной вспышки, которая близка к классу Х, то ее ученые зафиксировали 28 июля в 04.57. Ее продолжительность составила восемь минут.