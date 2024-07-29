Собянин: Фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы» украсил улицы, скверы и площади

Например, сад на Манежной площади разделили на две тематические зоны — тропическую и южную. Каждая из них обладает своим колоритом. Тропический сад похож на экзотический курорт, где растут бамбуки, пальмы, банановые и лимонные деревья, фотинии и олеандры. Здесь можно отдохнуть у небольшого водоема в лаундж-зоне под деревянным навесом с белыми шторами. Южный сад напоминает о Средиземноморском побережье. Он наполнен растениями, характерными для жаркого климата. Здесь есть агавы, эуфорбии, опунции, алоэ, пальмы саговники, а также оливковые деревья. Самому старому из них более 300 лет. После завершения фестиваля экзотические растения отправятся в Московский зоопарк и ботанические сады города.