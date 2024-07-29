В трех районах Ташкента останутся без света, в двух — без газа

По данным столичного филиала РЭС, света не будет по следующим адресам:
Чиланзарский район — с 09:30 до 17:00 на некоторых участках махалли «Нафосат»;
Яшнабадский район — с 09:30 до 17:00 в некоторых точках махалли «Донишманд»;
Алмазарский район — с 10:00 до 16:00 в некоторых локациях махалли «Заркайнар».
Ремонтные работы на вышеуказанных участках могут быть завершены раньше запланированного срока.
По данным «Худудгаз пойтахт», с 10:00 до 18:00 будет временно приостановлено газоснабжение следующих районов:
Мирабадский район — махалля «Байналминал», улицы Нукус и Мироншох, Ок йул;
Яккасарайский район — улицы Бешагач, Абдуллы Каххара, Ок уй, махалля «Дамарик».
Всего без топлива останутся 2,7 тысячи квартир, 105 частных домов и 30 оптовых потребителей.
Тем временем в Министерстве энергетики заявили, что плановых отключений с 11:00 до 17:00 не будет ни в одном регионе Узбекистана.