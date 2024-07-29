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В трех районах Ташкента останутся без света, в двух — без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 29 июля, специалисты будут проводить ремонтные работы на газовых и электросетях. Подача ресурсов будет временно прекращена для пяти районов столицы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным столичного филиала РЭС, света не будет по следующим адресам:

Чиланзарский район — с 09:30 до 17:00 на некоторых участках махалли «Нафосат»;

Яшнабадский район — с 09:30 до 17:00 в некоторых точках махалли «Донишманд»;

Алмазарский район — с 10:00 до 16:00 в некоторых локациях махалли «Заркайнар».

Ремонтные работы на вышеуказанных участках могут быть завершены раньше запланированного срока.

По данным «Худудгаз пойтахт», с 10:00 до 18:00 будет временно приостановлено газоснабжение следующих районов:

Мирабадский район — махалля «Байналминал», улицы Нукус и Мироншох, Ок йул;

Яккасарайский район — улицы Бешагач, Абдуллы Каххара, Ок уй, махалля «Дамарик».

Всего без топлива останутся 2,7 тысячи квартир, 105 частных домов и 30 оптовых потребителей.

Тем временем в Министерстве энергетики заявили, что плановых отключений с 11:00 до 17:00 не будет ни в одном регионе Узбекистана.

ЖКХ