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Петербуржцев предупредили о мощной магнитной буре в конце июля

Июль закончится сильной магнитной бурей. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что минувшей ночью, впервые за последние двенадцать дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Она попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года.

«Несколько вспышек среднего уровня наблюдались и в субботу. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце», — написал метеоролог.

Уже ближайшей ночью, продолжил специалист, на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника, 30 июля, продолжится и будет нарастать, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3.

«Что соответствует сильной магнитной буре. После чего возмущения магнитосферы Земли пойдут на спад, и в течение среды магнитная буря постепенно прекратится».

подытожил Леус

Во время магнитных бурь многие люди чувствуют себя плохо. Тем временем метеозависимость усиливают хронические заболевания. Подробнее в нашем материале.

здоровье