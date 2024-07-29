Петербуржцев предупредили о мощной магнитной буре в конце июля

Специалист отметил, что минувшей ночью, впервые за последние двенадцать дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Она попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года.
«Несколько вспышек среднего уровня наблюдались и в субботу. Это говорит о начале нового периода активности на Солнце», — написал метеоролог.
Уже ближайшей ночью, продолжил специалист, на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника, 30 июля, продолжится и будет нарастать, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3.
«Что соответствует сильной магнитной буре. После чего возмущения магнитосферы Земли пойдут на спад, и в течение среды магнитная буря постепенно прекратится».
Во время магнитных бурь многие люди чувствуют себя плохо. Тем временем метеозависимость усиливают хронические заболевания. Подробнее в нашем материале.