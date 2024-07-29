Новые требования к ученым разработали в Казахстане

— не менее двух статей или обзоров, индексируемых в Science Citation Index Expanded (Сайнс сайтейшн индекс экспандед) базы данных Web of Science (Вэб оф сайнс), или в рецензируемых научных изданиях, имеющих процентиль по CiteScore (Сайтскор) в базе данных Scopus (Скопус) не менее 20 и не менее одной статьи или обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО к публикации основных результатов научных исследований либо не менее одного патента на селекционное достижение (в растениеводстве или в животноводстве) или один охранный документ на изобретение, технологии, полезные модели, технические средства или внедренные в производство РК результаты научной, научно-технической деятельности или выведенные и районированные сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, породы, типы, линии сельскохозяйственных животных, рыб и пчел, а также кроссы птиц или технологические и технические разработки в области механизации сельского хозяйства, защиты и карантина растений, почвенного плодородия, производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции или разработки новых методов, а также средств профилактики, диагностики и лечения болезней животных, птиц, рыб и пчел или значительные экономические разработки в области агропромышленного комплекса и развития сельских территорий;