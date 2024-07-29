В госкомитете Башкирии по ЧС сообщили актуальную информацию о дождевом паводке.

В госкомитете Башкирии по ЧС сообщили актуальную информацию о прохождении дождевого паводка. Так, на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлиского района уровень воды поднялся за сутки на 95 см, текущий уровень 345 см, выход реки на пойму 325 см. На реке Белой в селе Ломовка Белорецкого района уровень воды поднялся за сутки на 15 см, текущий уровень 275 см, выход реки на пойму 260 см. На реке Белой в городе Салавате уровень воды поднялся за сутки на 15 см, текущий уровень 411 см, выход реки на пойму 453 см.