Мужчина остался без денег при попытке найти попутчика по маршруту Сургут — Уфа

Транспортная полиция Сургута раскрыла дистанционное мошенничество, совершенное два года назад. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в феврале 2022 года житель Башкирии, 1994 года рождения, желая поехать по маршруту Сургут — Уфа, на популярном онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков вступил в переписку с неизвестным. Зарезервировав услугу, он перешел по направленной ему ссылке на оплату. Как только мужчина ввел реквизиты своей банковской карты, с его счета списались все имевшиеся в наличии деньги — 28 тысяч рублей, а «перевозчик» перестал выходить на связь, удалив позже свое объявление.
Поскольку в этот момент пострадавший находился на железнодорожном вокзале, за помощью он обратился в ближайшее подразделение внутренних дел — Сургутский линейный отдел. Здесь заявление гражданина зарегистрировали, провели проверку. Сотрудники уголовного розыска установили IP-адрес, с которого было размещено объявление, а также личность предполагаемого злоумышленника — 31-летнего ранее не судимого жителя Башкирии. В июне 2024 года транспортные полицейские Сургута задержали его по месту жительства, после чего доставили в ХМАО для дальнейшего разбирательства.
Задержанный признал свою вину, пояснив, что преступный умысел у него возник еще в конце 2021 года. Решив подзаработать, мужчина в интернете познакомился с неустановленным пока гражданином, который подсказал ему схему обмана людей через сервис поездок попутчиков. Следуя указке подельника, подозреваемый зарегистрировался на интернет-платформе, сгенерировал фишинговую ссылку и создал объявление о поездке. Со слов фигуранта, похитив чужие средства со счета, 20% от выручки он перевел своему неизвестному помощнику, остальное оставил себе. Деньги потратил на личные нужды.
По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Материалы направили в суд. Время до суда обвиняемый проведет под подпиской о невыезде. Оперативные мероприятия продолжаются, сыщики предпринимают меры для изобличения второго участника мошеннических действий.