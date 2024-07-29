Мужчина остался без денег при попытке найти попутчика по маршруту Сургут — Уфа

Транспортная полиция Сургута раскрыла дистанционное мошенничество, совершенное два года назад. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в феврале 2022 года житель Башкирии, 1994 года рождения, желая поехать по маршруту Сургут — Уфа, на популярном онлайн-сервисе поиска автомобильных попутчиков вступил в переписку с неизвестным. Зарезервировав услугу, он перешел по направленной ему ссылке на оплату. Как только мужчина ввел реквизиты своей банковской карты, с его счета списались все имевшиеся в наличии деньги — 28 тысяч рублей, а «перевозчик» перестал выходить на связь, удалив позже свое объявление.