Глава омского дептранса сообщил о судьбе двух популярных автобусных маршрутов на Левый берег

«28-й маршрут у нас был придуман и запущен в эксплуатацию на период, когда было закрыто движение через перекресток бульвара Архитекторов — 70 лет Октября — Степанца. Этот маршрут был вывозящим и привозящим, в режиме “вертушки”, обеспечивал вывоз пассажиров в утреннее время в центральную часть города. И, по отзывам омичей, это решение было достаточно удачным. После того, как открыли сквозное движение через 70 лет Октября, перекресток Степанца и Архитекторов, мы несколько изменили 28-й маршрут, продлили его, но планируем, что он продолжит свою работу и после полного открытия и завершения ремонта по бульвару Архитекторов», — сказал Вадим Кормилец.