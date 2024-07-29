МЧС: 45% пожаров в Минске в 2024 случилось в авто, основная причина — электрика

По его словам, в 2024 году в Минске почти в два раза увеличилось число пожаров в автомобилях. Он уточнил, что в 2024 году около 45% всех пожаров, которые случились в столице, — пожары именно в автомобилях: как обычных, так и в электромобилях. Суша пояснил, что основная причина состоит в электрике и призвал минчан уделять больше внимания техническому состоянию машин.