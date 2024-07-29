Текслер провел заседание штаба по паводковой ситуации в Челябинской области: хронология событий ЧС

«За прошедшие сутки наблюдались подъемы уровней воды на многих реках, особенно сложно сейчас в отдельных территориях Коркинского муниципального округа, Еткульского района и в Еманжелинске. На ряде водохранилищ региона увеличили показатели сброса воды, в том числе в Челябинске увеличен сброс на Шершневском водохранилище».
В реке Чумляк из-за подъема уровня воды был введен режим ЧС. 35 жителей домов, которые находились в зоне подтопления, эвакуировали в ПВР.
В Саткинском районе ночью 28 июля было подтоплено полсотни домов. Эвакуация жителям не потребовалась.
В Еманжелинском муниципальном районе также был введен режим ЧС. Из-за подтопления были эвакуированы жители поселков Рабочий и Пионерский. 142 человека, в том числе 25 детей, были размещены в ПВР.
В ряде населенных пунктов в Сосновском районе, Копейском, Усть-Катавском городских округах наблюдается снижение уровня воды.
На Шершневском водохранилище из-за большого количества осадков начался сброс. Из-за этого произошел выход воды из реки Миасс. В настоящее время наблюдаются подтопления на пешеходной зоне около филармонии, а также на Университетской набережной в Челябинске, ограничено движение автотранспорта.
Функционировать в режиме накопления могут только Аргазинское и Верхнеуральское водохранилища. Остальные заполнены. Сейчас наблюдается стабильная ситуация на Шершневском водохранилище.
На 9:00 29 июля проезд для транспорта остается ограниченным на трех автодорогах.
В результате прорыва дамбы в Челябинской области были затоплены двадцать домов. В пресс-службе МЧС сообщили, что с территорий были доставлены в пункты временного размещения в Карабаше 164 человека, в том числе 21 ребенок. Пострадавшим выплатят компенсации.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 29 июля, в регионе дожди продолжатся, но будут небольшими. На севере области дожди могут быть умеренными. Днем ожидается не выше 15 градусов тепла.
Метеорологи прогнозируют медленное снижение уровня воды.
Ранее южноуральцев предупредили о возможном подтоплении квартир во время обильных ливней. Как действовать в этой ситуации, рассказали в Госжилинспекции региона.