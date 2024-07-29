Текслер провел заседание штаба по паводковой ситуации в Челябинской области: хронология событий ЧС

В результате прорыва дамбы в Челябинской области были затоплены двадцать домов. В пресс-службе МЧС сообщили, что с территорий были доставлены в пункты временного размещения в Карабаше 164 человека, в том числе 21 ребенок. Пострадавшим выплатят компенсации.