В Уфу доставили первый подержанный трамвай, подаренный Москвой

Как сообщили в управлении транспорта и связи мэрии Уфы, вес каждого вагона составляет 34 тонны, длина — 26 м, ширина — 2,5 м, высота — 3,7 м.
— К процессу перевозки подходим обстоятельно, нанимаем автомобильные тралы, которые специально оборудованы для перевозки негабаритных грузов, привлекаем смежные ведомства и структурные подразделения для обеспечения безопасности перевозочного процесса, — отметили в управлении.
Ранее власти сообщали, что из 69 трамваев уже готовы к отгрузке 20. Сначала с ними проведут запланированные регламентные процедуры, а после их задействуют на востребованном маршруте № 5 «Ул. Пушкина — Госцирк».