В Гомеле с 1 августа закроют на капремонт самый длинный пешеходный мост

Для старта масштабных ремонтных работ, как уточнили в Гомельском горисполкоме, с 1 августа мост будет закрыт для пешеходов. «Изначально планируется демонтаж, обустройство пандусов, монолитной плиты и перильных ограждений. В дальнейшем будут проведены гидроизоляционные работы и ремонт нижней части моста», — подчеркнул председатель горисполкома Владимир Привалов.