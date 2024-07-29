Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гомеле с 1 августа закроют на капремонт самый длинный пешеходный мост

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле с 1 августа закроют на капремонт самый длинный в стране пешеходный мост, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.

Источник: gp.by

Это инженерное сооружение связывает разделенные железнодорожными лентами улицы Фадеева и Кирова. Его протяженность — 550 м. «Это самый длинный пешеходный мост в стране», — пояснили в горисполкоме.

Для старта масштабных ремонтных работ, как уточнили в Гомельском горисполкоме, с 1 августа мост будет закрыт для пешеходов. «Изначально планируется демонтаж, обустройство пандусов, монолитной плиты и перильных ограждений. В дальнейшем будут проведены гидроизоляционные работы и ремонт нижней части моста», — подчеркнул председатель горисполкома Владимир Привалов.