РПН: активность клещей в Волгоградской области снизилась

При этом за последнюю неделю число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило всего 77 случаев, что не превышает среднемноголетних значений.
В РАН напомнили, что при обнаружении присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства). При невозможности обращения за медицинской помощью клеща следует самостоятельно снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок.
Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Исследование проводится на возмездной основе.