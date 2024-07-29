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Впервые в Перми прошел фестиваль участников спецоперации

Мероприятие объединило 30 участников СВО и порядка 1000 зрителей, среди которых семьи и друзья военнослужащих.

Источник: пресс-служба краевого правительства

Вчера, 28 июля, в Перми на площади перед Театром-Театром состоялся первый фестиваль среди бойцов спецоперации. Информацию об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

«В программе — жим лежа, поднятие штанги на бицепс стоя, отжимания и подтягивания, показательные выступления и площадки для гостей фестиваля. Фестиваль объединил 30 участников СВО и порядка 1000 зрителей, среди которых семьи и друзья военнослужащих» — пояснили представители региональной власти.

Жюри подводит итоги соревнований, результаты участников и имена победителей озвучат позже.