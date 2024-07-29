Впервые в Перми прошел фестиваль участников спецоперации

«В программе — жим лежа, поднятие штанги на бицепс стоя, отжимания и подтягивания, показательные выступления и площадки для гостей фестиваля. Фестиваль объединил 30 участников СВО и порядка 1000 зрителей, среди которых семьи и друзья военнослужащих» — пояснили представители региональной власти.