В Башкирии из-за ремонта изменится расписание пригородных поездов

1 августа:
Поезд № 6417 Улу-Теляк — Дема на участке Улу-Теляк — Дема проследует на 33 мин. раньше действующего расписания: № 6417 Улу-Теляк (отпр.06.16) — Тавтиманово (приб.06.47, отпр.07.21) — Дема (приб.08.43);
№ 6404 Дема — Улу-Теляк на участке Иглино — Улу-Теляк проследует на 38 мин. позже действующего расписания: № 6404 Дема (отпр.07.43) — Иглино (приб.08.43, отпр.09.22) — Улу-Теляк (приб.10.19).
2 августа:
Поезд № 6402 Дема — Аша отправится со станции Дема на 24 мин. раньше действующего расписания: № 6402 Дема (отпр.05.00) — Аша (приб.07.18).