В Иркутской области разрешили тратить маткапитал на отдых детей

Теперь потратить деньги из областного маткапитала в Приангарье можно тратить в том числе на отдых детей. Например, приобрести для ребенка путевку в лагерь, санаторий или на курорт, оплатить проезд к этому месту и обратно. К слову, это распространяется и на сопровождающего. Соответствующие постановления уже подписаны, сообщили в правительстве Иркутской области.
— Мы постоянно совершенствуем законодательство о предоставлении областного материнского капитала, благодаря чему видим значительный социальный эффект, — подчеркнул председатель правительства региона Константин Зайцев. — Направление средств маткапитала на отдых и оздоровление позволит многодетным семьям получить дополнительную поддержку и улучшить условия для отдыха и укрепления здоровья.
Однако важно учитывать некоторые нюансы. Например, компенсировать стоимость путевки за счет маткапитала можно только в том случае, если вы купили ее не раньше 1 января 2024 года. Кроме того, лагерь, курорт или санаторий должен входить в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории России.
Деньги перечисляются на банковский счет владельца сертификата на маткапитал. Сроки — не позже трех месяцев со дня подачи обращения в соцзащиту по месту жительства. Нужно написать заявление о распоряжении маткапиталом.
Напомним, областной маткапитал установлен региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В 2024-м его размер составляет 140116,76 рублей. Сумма индексируется каждый год.
Получить эту меру соцподдержки теперь можно при рождении или усыновлении второго ребенка. Ранее, до 2024 года, она распространялась только на семьи, где трое детей или больше.
На что еще можно тратить эти деньги? На улучшение жилищных условий, образование сына или дочери, покупку товаров реабилитации для детей, ремонт, покупку участка, подведение к дому газа.