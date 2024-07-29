В Иркутской области разрешили тратить маткапитал на отдых детей

Теперь потратить деньги из областного маткапитала в Приангарье можно тратить в том числе на отдых детей. Например, приобрести для ребенка путевку в лагерь, санаторий или на курорт, оплатить проезд к этому месту и обратно. К слову, это распространяется и на сопровождающего. Соответствующие постановления уже подписаны, сообщили в правительстве Иркутской области.