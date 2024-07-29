В Омске на время закрывают роддом

«Осуществляется прием по направлению на дородовую госпитализацию и родоразрешение беременных женщин, родильниц и рожениц, имеющих высокую группу риска возникновения осложнений в родах, в том числе в случае наступления беременности после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проживающих на территории Кировского округа, Омского района для оказания специализированной медицинской помощи в круглосуточном режиме», — поясняется в официальной публикации.