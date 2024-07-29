В Омске на время закрывают роддом

«Осуществляется прием по направлению на дородовую госпитализацию и родоразрешение беременных женщин, родильниц и рожениц, имеющих высокую группу риска возникновения осложнений в родах, в том числе в случае наступления беременности после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проживающих на территории Кировского округа, Омского района для оказания специализированной медицинской помощи в круглосуточном режиме», — поясняется в официальной публикации.
В свою очередь, приписанные к женской консультации № 3 жительницы Ленинского округа, отнесенные к низкой и средней группам риска родовых осложнений, будут получать необходимую помощь в «Родильном доме № 4», предупредили в медицинском учреждении.
Также в Городском клиническом перинатальном центре обратили внимание, что вынужденные изменения отразятся на процедуре подписи обменных карт: до 12 августа 2024 года она поставлена на паузу.
Напомним, весной 2024 года стартовал процесс преобразования бывшего роддома № 5 на улице Рождественского в Госпиталь для ветеранов войн. Ожидается, что необходимые мероприятия завершатся к концу 2025 года.