В Татарстане могут повыситься цены на мед

«Цену на мед формирует рынок, то есть они зависят от конъюнктуры рынка и контингента, который имеется на этом рынке, от того, какая есть замена этому продукту. Поэтому цены на мед зависят от спроса и предложения. Если его много, то цены не растут, если его мало, то могут вырасти», — пояснил спикер.