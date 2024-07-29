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В Самаре на Солнечном рынке нашли 30 наруши­телей среди мигрантов

Силовики провели рейд в Куйбышевском районе города в конце июля 2024 года.

Более 70 мигрантов были проверены во время проверки объектов, в том числе расположенных на рынке Солнечный на Южном шоссе. По итогам рейда в отношении 30 человек были составлены протоколы по статье КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ», сообщили 29 июля 2024 года в ГУ МВД по Самарской области.

Рейд проводили сотрудники отдела по вопросам миграции, сотрудники Госавтоинспекции, ППС, участковые, члены добровольной народной дружины при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по региону.