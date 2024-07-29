Три корпуса ИГУ планируют отремонтировать в Иркутске

— Ремонт и реконструкция учебных корпусов старейшего вуза региона важны для создания нового облика объектов культурного наследия. Кроме того, договорились, что эти площади в перспективе можно рассмотреть для размещения НОЦ «Байкал» и выставочно-экспозиционного пространства при создании филиала центра «Россия», — написал губернатор в своем телеграмм-канале.