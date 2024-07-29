Три корпуса ИГУ планируют отремонтировать в Иркутске

Ремонт в трех корпусах ИГУ планируют провести в Иркутске. Это коснется здания биолого-почвенного факультета, Педагогического института, Института социальных наук, геологического факультета и НИИ биологии. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале.
— Ремонт и реконструкция учебных корпусов старейшего вуза региона важны для создания нового облика объектов культурного наследия. Кроме того, договорились, что эти площади в перспективе можно рассмотреть для размещения НОЦ «Байкал» и выставочно-экспозиционного пространства при создании филиала центра «Россия», — написал губернатор в своем телеграмм-канале.
Также в планах реконструкция бывшего комбината студенческого питания. При объединении усилий властей региона, вузов, научных институтов, а также промышленных предприятий все эти планы можно будет реализовать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять лесных пожаров потушили за эти выходные в Иркутской области.