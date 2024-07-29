В Татарстане новая неделя начнется с грозы, тумана и сильного ветра

В понедельник, 29 июля, днем прогнозируется от +22 до +27 градусов. Погода будет с переменной облачностью с порывами юго-западного ветра до 18 метров в секунду. В дневное время в отдельных районах пройдет кратковременный дождь и ожидается гроза.