В Татарстане новая неделя начнется с грозы, тумана и сильного ветра. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.
В понедельник, 29 июля, днем прогнозируется от +22 до +27 градусов. Погода будет с переменной облачностью с порывами юго-западного ветра до 18 метров в секунду. В дневное время в отдельных районах пройдет кратковременный дождь и ожидается гроза.
Во вторник, 30 июля, ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, а днем — от +21 до +26 градусов. В этот день пройдет небольшой и умеренный дождь, местами ожидается гроза.
В среду, 21 июля, ночью будет от +11 до +16 градусов. Днем синоптики обещали от +19 до +24 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Порывы южного ветра достигнут 17 метров в секунду.
Напомним, метеоролог КФУ Переведенцев дал прогноз погоды на август в Татарстане. Температура воздуха будет соответствовать норме.