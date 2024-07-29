Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача

Чтобы избежать развития заболеваний, важно заранее обезопасить от них и детей, и взрослых. Организм не должен испытывать стресс. Во-первых, прежде чем с 40-градусной жары зайти в море, нужно несколько минут побыть в тени, чтобы остыть. Это спасет сердечно-сосудистую систему, избавит организм от стресса вхождения в холодную воду. Во-вторых, нельзя купаться «до посинения». В-третьих, не нырять, если уже есть какие-либо проявления заболеваний ЛОР-органов, тот же насморк.