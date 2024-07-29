Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача

«Все мы ждем лета, чтобы искупаться в море, отдохнуть, поесть овощей, фруктов, мороженного, попробовать холодные напитки. Для любого организма — это стресс, который делает его уязвимым для внешних вирусов и бактерий, что ведет к заболеваниям», — объясняет отоларинголог.
Морской синусит от ныряния
Одной из причин заболевания ЛОР-органов врач называет ныряние в море. Вода задерживается в пазухах носа и становится питательной средой для развития микроорганизмов, которые вызывают воспаление. Это классика морского синусита. Далее инфекция спускается ниже и попадает на миндалины, гланды, что может привести к развитию ангины. Поскольку ухо «дышит» через нос, то воспалительный процесс переходит и в него.
«В отоларингологии существуют заболевания, которые связанны именно с морским купальным сезоном. Это морской синусит или мариосинусит, наружные отиты или морские отиты. К сожалению, они превалируют в летний период и у детей, и у взрослых», — рассказывает эксперт.
Морские заболевания проявляются быстро и сопровождаются яркой клиникой. Это и высокая температура, и сильный болевой синдром. Ребенок может кричать от боли в ушах, голове, горле. Важно сразу начать лечение амбулаторно. При необходимости обратиться в стационар.
Профилактика летних заболеваний
Чтобы избежать развития заболеваний, важно заранее обезопасить от них и детей, и взрослых. Организм не должен испытывать стресс. Во-первых, прежде чем с 40-градусной жары зайти в море, нужно несколько минут побыть в тени, чтобы остыть. Это спасет сердечно-сосудистую систему, избавит организм от стресса вхождения в холодную воду. Во-вторых, нельзя купаться «до посинения». В-третьих, не нырять, если уже есть какие-либо проявления заболеваний ЛОР-органов, тот же насморк.
Если все же заболели, то врач не рекомендует промывать нос, полоскать горло морской водой, т.к. это только может усугубить заболевание. Вода попала в нос — хорошо высморкайтесь, также очистите от нее уши, вытрите лицо сухим полотенцем. Морские отиты характеризуются тем, что вода, длительное время находясь в слуховых проходах, вызывает воспаление.
Кроме того, ребенок может проглотить морскую воду, что нередко приводит к кишечным инфекциям.
«Как говорили в советское время: “Мойте руки перед едой”, — дает врач совет по профилактике заболеваний летом. — Не пейте морскую воду. Не используйте просроченные, испорченные продукты».
Также важно поддерживать водный баланс. Суточная норма ребенка старше года — порядка литра жидкости. Если не получать ее в достаточном количестве, то можно получить загустение крови, которое опасно тромбообразованием, патологией сердечно-сосудистой системы. Кроме того, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, терморегуляцией.
В поездку на отдых врач рекомендует обязательно брать с собой аптечку, в которой будет и жаропонижающе препараты, и обезболивающие, и противовоспалительные. Это необходимо для оказания первой помощи заболевшему. Далее обязательно нужно обратиться к врачу. Самолечением заниматься нельзя — это табу.