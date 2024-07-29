Сакраменто
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильная магнитная буря возможна 30 июля

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле. Ее пик ожидается 30 июля после полудня, сообщает ТАСС. По данным портала «Метеовести» центра погоды «Фобос», в конце июля возможна сильная магнитная буря.

«Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня. Она попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года. Ожидается рост геомагнитной активности. Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1», — пояснили в центре погоды. Ожидается, что 30 июля она будет постепенно усиливаться, ее максимум — класса G3 — возможен во второй половине дня.

Также специалисты прогнозируют, что 31 июля возмущения магнитосферы земли пойдут на спад, магнитная буря постепенно прекратится.

космос