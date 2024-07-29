Сильная магнитная буря возможна 30 июля

«Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня. Она попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года. Ожидается рост геомагнитной активности. Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1», — пояснили в центре погоды. Ожидается, что 30 июля она будет постепенно усиливаться, ее максимум — класса G3 — возможен во второй половине дня.