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Сочи, Анапа и Геленджик вошли в список курортов федерального значения

В списке курортов федерального значения оказались три города Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Сочи, Анапа и Геленджик вошли в обновленный перечень курортов федерального значения. Правительство РФ Документ утвержден правительством РФ.

Теперь в России официально существуют 55 курортов федерального значения. Среди них три города Краснодарского края, а также Архипо-Осиповка, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта и Прасковеевка.

«Федеральные курорты будут курироваться министерством здравоохранения. <…> При этом утвержденный перечень — открытый документ, в который возможно внесение новых курортов после дополнительных исследований, проведенных федеральным Минздравом», — говорится в сообщении.

Обновленный перечень вступит в силу 1 сентября 2024 года.

туризм и отдых