Сочи, Анапа и Геленджик вошли в список курортов федерального значения

Сочи, Анапа и Геленджик вошли в обновленный перечень курортов федерального значения. Правительство РФ Документ утвержден правительством РФ.
Теперь в России официально существуют 55 курортов федерального значения. Среди них три города Краснодарского края, а также Архипо-Осиповка, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта и Прасковеевка.
«Федеральные курорты будут курироваться министерством здравоохранения. <…> При этом утвержденный перечень — открытый документ, в который возможно внесение новых курортов после дополнительных исследований, проведенных федеральным Минздравом», — говорится в сообщении.
Обновленный перечень вступит в силу 1 сентября 2024 года.