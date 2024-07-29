Проезд по одному из проспектов временно закроют в Алматы

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, движение будет открыто в северном направлении.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону, поясняется в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Медеуском и Турксибском районах Алматы в ременно закроют проезд по трем улицам для проведения реконструкции на теплосетях.
Помимо этого, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября — от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.
До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома № 375 до дома № 419.
До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова — от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.
При этом до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.