Проезд по одному из проспектов временно закроют в Алматы

Помимо этого, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября — от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.