Главный тренер «Краснодара» жестко поговорил с игроками в раздевалке

— Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить, и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными — на что вы рассчитывали?, — сказал Мусаев.