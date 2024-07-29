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Главный тренер «Краснодара» жестко поговорил с игроками в раздевалке

Мурад Мусаев недоволен самоотдачей своих футболистов.

Источник: Пресс-служба ФК "Краснодар"

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев высказал свои недовольства своим игрокам после ничейного домашнего матча (6+) против махачкалинского «Динамо». Видеозапись из раздевалки опубликовал видео (18+) футбольный клуб в Telegram (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.

Сразу после поединка Мусаев обратился к футболистам и высказал свое недовольство игрой, самоотдачей игроков и полностью согласился с болельщиками, которые выражают свое недовольство игрой и результатами команды.

— Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить, и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными — на что вы рассчитывали?, — сказал Мусаев.

Главный тренер напомнил, что вся ответственность за результат на нем и он смог «достучаться» до игроков и плохо подготовил. Мусаев сказал, что нужно сделать серьезные выводы после этой игры.

ИА KrasnodarMedia писало, что во втором туре чемпионата России быки сыграли в сухую ничью с «Динамо» из Махачкалы.