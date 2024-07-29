Где в Волгограде откроют новые платные парковки?

В Волгограде расширяют сеть платных парковок.
Пока платные парковки работают на Привокзальной площади и пересечении ул. Коммунистической и Гоголя.
Новые откроют 8 августа 2024 г. на ул. Чуйкова и Советской от Комсомольской до Краснознаменской, Набережной имени 62-й Армии, ул. Краснознаменской от набережной до Чуйкова, ул. Ленина от проезда по набережной до пр. Ленина, ул. Володарского от Чуйкова до проспекта, ул. Комсомольской от Советской до Чуйкова и переулке Воровского. Платные парковочные места будут обозначены дорожной разметкой синего цвета.
Стоимость для частных авто — 40 ₽ в час. Бесплатно можно на этих же площадках запарковаться в нерабочее время с 20.00 до 08.00 по будням, а также в выходные и праздничные дни. Бесплатно можно также стоять на ещё не занятых местах в любое время менее 15 минут. Льготным категориям (ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды 1, 2 и 3-й групп, участники СВО и др.) парковка бесплатна после занесения индивидуального транспорта льготника в реестр соцзащиты.