Где в Волгограде откроют новые платные парковки?

Стоимость для частных авто — 40 ₽ в час. Бесплатно можно на этих же площадках запарковаться в нерабочее время с 20.00 до 08.00 по будням, а также в выходные и праздничные дни. Бесплатно можно также стоять на ещё не занятых местах в любое время менее 15 минут. Льготным категориям (ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды 1, 2 и 3-й групп, участники СВО и др.) парковка бесплатна после занесения индивидуального транспорта льготника в реестр соцзащиты.