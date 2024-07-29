Поезда дальнего следования на ГЖД задерживаются 29 июля

«Проблема есть. Мы прорабатывали с Татарстаном вопрос о поставке новых “Ласточек” в этом направлении. Ведь то количество поездов, которые мы получили, недостаточно для нас. Даже не смотря на то, что время поездки было сокращено практически на час: с 6 часов 40 минут до 5 часов 59 минут. Поэтому мы ждем, когда обкатку и сертификацию завершит новый поезд на постоянном токе, где удобств будет больше. Это произойдет в 2026 году, так как процесс достаточно длительный».