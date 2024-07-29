Поезда дальнего следования на ГЖД задерживаются 29 июля

• № 111 Круглое Поле — Москва на 6 часов;
• № 1 Казань — Москва на 1 час 56 минут;
• № 148 Москва — Казань на 1 час 35 минут;
• № 2 Москва — Казань на 1 час 20 минут;
• № 54 Москва — Чебоксары на 1 час 19 минут;
• № 118 Москва — Новокузнецк на 1 час 12 минут;
• № 24 Москва — Казань на 1 час 7 минут;
• № 56 Москва — Екатеринбург на 55 минут;
• № 115 Томск — Адлер на 48 минут;
• № 134 Санкт-Петербург — Казань на 47 минут;
• № 57 Москва — Йошкар-Ола на 37 минут;
• № 26 Москва — Ижевск на 26 минут.
В ГЖД заверили, что при отставании от графика более четырёх часов пассажирам обеспечат дополнительное питание.
Ранее сообщалось, что в 2026 году планируется обновить транспортные составы на маршруте «Нижний Новгород — Казань».
Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский обратил внимание на жалобы на неудобства во время поездки по данному маршруту, которые поступали от граждан как в администрацию ГЖД, так и в приемную губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
«Проблема есть. Мы прорабатывали с Татарстаном вопрос о поставке новых “Ласточек” в этом направлении. Ведь то количество поездов, которые мы получили, недостаточно для нас. Даже не смотря на то, что время поездки было сокращено практически на час: с 6 часов 40 минут до 5 часов 59 минут. Поэтому мы ждем, когда обкатку и сертификацию завершит новый поезд на постоянном токе, где удобств будет больше. Это произойдет в 2026 году, так как процесс достаточно длительный».