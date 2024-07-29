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Два музея Воронежского заповедника изменили режим работы

Новое расписание начнет действовать с 1 августа.

Администрация Воронежского биосферного заповедника сообщила об изменениях в графике работы двух музеев. С 1 августа 2024 года Музей Василия Пескова будет работать с 13:00 до 18:00 со вторника по воскресенье (это время доступно для самостоятельного осмотра). Сборные экскурсии проводятся в 13:00 и 15:00.

Музей «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны» для самостоятельного просмотра работает в 11:30, 14:30 и 17:00 со среды по воскресенье.

Записаться на групповые экскурсии можно по телефону: +7 (473) 269−44−83.

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