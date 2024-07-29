Два музея Воронежского заповедника изменили режим работы

Администрация Воронежского биосферного заповедника сообщила об изменениях в графике работы двух музеев. С 1 августа 2024 года Музей Василия Пескова будет работать с 13:00 до 18:00 со вторника по воскресенье (это время доступно для самостоятельного осмотра). Сборные экскурсии проводятся в 13:00 и 15:00.