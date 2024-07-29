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В Ворошиловском районе Волгограда вновь перекопали улицу Огарева

Траншея появилась из-за работ, которые ведет коммунальное предприятие.

В Ворошиловском районе областного центра на ул. Огарева недалеко от пересечения с Рабоче-Крестьянской проводятся коммунальные работы.

«По результатам гидравлических испытаний на данном участке было выявлено технологическое нарушение на трубопроводе, — сообщили корреспонденту “Волгоградской правды.ру” в “Концессиях теплоснабжения”. — После завершения восстановительных работ, согласно принятой технологии, обновленный отрезок теплотрассы должен пройти повторные испытания, после чего специалисты приступят к восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке проведения работ».

Представители коммунального предприятия напоминают, что гидравлические испытания — важный и необходимый этап в ходе подготовки сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Они позволяют своевременно выявлять и заменять слабые участки теплосети для повышения надежности подачи ресурса в дальнейшем.

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