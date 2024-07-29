В Ворошиловском районе Волгограда вновь перекопали улицу Огарева

Представители коммунального предприятия напоминают, что гидравлические испытания — важный и необходимый этап в ходе подготовки сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Они позволяют своевременно выявлять и заменять слабые участки теплосети для повышения надежности подачи ресурса в дальнейшем.