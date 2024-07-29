Фестиваль «Танцуй. Открывай» в Перми собрал более 11 тысяч человек

В эти выходные, 27 и 28 июля, проходил фестиваль «Танцуй. Открывай». Он собрал более 11 тысяч человек. Информация об этом размещена на сайте юбилея столицы Прикамья «Пермь-300».
Пермяки и гости города насладились атмосферой танцев на мастер-классах от ведущих танцоров России. В первый день посетители смогли обучиться бачате, сальсе и меренге под руководством пермских хореографов. В воскресенье педагогами стали федеральные постановщики: хореограф «Танцев» на ТНТ Герман Рамазанов, постановщица номеров для «Евровидения» Мария Донских и финалист «Танцев» Алексей Волков.
Следующим событием проекта «Город встреч» станет фестиваль «Ночь города», который пройдет