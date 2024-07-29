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Падающую стену дома на проспекте Кирова в Самаре начали ремонтировать

Фасад дома на проспекте Кирова, 304 в Самаре начали восстанавливать.

Источник: ЕЩЁ Самара

Знаменитую падающую стену жилого дома на проспекте Кирова в Самаре начали восстанавливать. Напомним, что кладка кирпичной стены дома № 304 начал осыпаться год назад. Очередное обрушение произошло в апреле нынешнего года. После этого прокуратура начала проверку и взяла на контроль перенос сроков ремонта фасада в этом доме, который был запланирован на 2051−2053 годы.

В конце июля кирпичная кладка рухнула полностью. Правда, на этот раз обрушение было контролируемым — на месте работали профессионалы.

А сейчас облицовку стены начали восстанавливать. Фотографиями с места проведения работ поделился самарский блогер Евгений Щёкин.

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