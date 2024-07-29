Падающую стену дома на проспекте Кирова в Самаре начали ремонтировать

Знаменитую падающую стену жилого дома на проспекте Кирова в Самаре начали восстанавливать. Напомним, что кладка кирпичной стены дома № 304 начал осыпаться год назад. Очередное обрушение произошло в апреле нынешнего года. После этого прокуратура начала проверку и взяла на контроль перенос сроков ремонта фасада в этом доме, который был запланирован на 2051−2053 годы.