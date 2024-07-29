Ушел из жизни владивостокский ученый Владимир Голованец

В субботу, 27 июля, ушел из жизни ветеран Дальрыбвтуза, кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Владимир Голованец, сообщает ИА PrimaMedia.
Владимир Голованец родился 30 января 1942 года. В 1964 году он окончил механический факультет Дальрыбвтуза. Оставшись на кафедре «Машины и аппараты», работал в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента и заведующего кафедрой. Под его руководством были созданы кафедра «Процессы и аппараты пищевых производств» и лаборатория «Процессы и аппараты прикладных биотехнологий», которые он успешно возглавлял с 1993 по 2013 годы. Он подготовил более 100 специалистов — инженеров и аспирантов.
Владимир Александрович тесно сотрудничал с крупнейшими российскими и зарубежными предприятиями рыбной отрасли, выступая в качестве консультанта в КНДР, Южной Корее, Японии, КНР, Сингапуре. С его помощью осуществлялась модернизация оборудования и компоновка технологических линий в Приморрыбпроме, БАМР, Преображенской базе траллового флота, Камчатрыбпроме, Океанрыбфлоте, Рыболовецком колхозе им. Ленина, Южморрыбфлоте, заводе Дальреммаш и других.
За заслуги перед отраслью Владимиру Голованцу было присвоено звание «Почетный работник рыбного хозяйства России», а также наградной знак «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации».
Семья, друзья, коллеги и научное сообщество скорбят о невосполнимой утрате доброго, честного, талантливого человека и уникального ученого. Прощание состоится во вторник, 30 июля, в 12:00 в Большом храме на остановке Покровский парк.
Редакция ИА PrimaMedia приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича.