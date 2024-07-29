Ушел из жизни владивостокский ученый Владимир Голованец

Владимир Голованец родился 30 января 1942 года. В 1964 году он окончил механический факультет Дальрыбвтуза. Оставшись на кафедре «Машины и аппараты», работал в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента и заведующего кафедрой. Под его руководством были созданы кафедра «Процессы и аппараты пищевых производств» и лаборатория «Процессы и аппараты прикладных биотехнологий», которые он успешно возглавлял с 1993 по 2013 годы. Он подготовил более 100 специалистов — инженеров и аспирантов.